В Азербайджане общественные слушания в связи с экологическим оцениванием пройдут в режиме онлайн

БАКУ /Trend/ - Очередные общественные слушания для оценивания и предоставления соответствующего заключения по строительным проектам, поступившим в Агентство государственной экологической экспертизы в связи с работами в сфере социальной инфраструктуры и обустройства, будут проведены в режиме онлайн.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам председатель правления Агентства государственной экологической экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров.

Он отметил, что с прошлого года, для обеспечения прозрачности и информирования общественности, заключения по всем проектам, представленным для экологического оценивания, предоставляются после общественных слушаний. Согласно требованиям особого режима карантина, слушания будут проведены в режиме онлайн, в ходе которых будут обсуждены шесть проектов, представленных Агентству.

"Слушания, в которых примут участие исполнители проектов, представители НПО и специалисты-эксперты, состоятся в 11:00 седьмого мая. Будут обсуждены шесть проектов, в том числе три государственных - в сферах здравоохранения, дорожной инфраструктуры и теплообеспечения. Остальные проекты представлены частными компаниями", - сказал Ганбаров.

Он добавил, что на слушаниях будут обсуждены воздействие каждого проекта на окружающую среду, механизмы компенсации, будет уделено особое внимание вопросам, которые важны для населения. До вынесения итогового заключения будут выслушаны мнения всех заинтересованных сторон.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)