В Азербайджане возобновляется деятельность судов

БАКУ /Trend/ - С 00:00 часов 4 мая полностью возобновляются прием и рассмотрение дел по судам, действующим в районах и городах республики и на административной территории Нахчыванской Автономной республики, за исключением городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района.

Об этом сообщили Trend в Верховном суде.

В принятом решении судам рекомендовано:

- Осуществлять судебную деятельность в соответствии с необходимыми социальными и санитарно-эпидемиологическими правилами, определяемыми Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики;

- Учитывать, что во время судебных процессов запрещается сосредоточение людей в залах заседаний, а также в помещениях административных зданий в группах более 10 человек;

- Обеспечить использование защитных масок, соблюдение правил личной гигиены, медико-профилактических мер, а также социального расстояния между гражданами в период их пребывания в зданиях судов;

- Регулярно проводить дезинфекционные работы в административных зданиях судов и оснащать их защитно-гигиеническими средствами;

- Восстановить прием граждан с соблюдением необходимых правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических правил.