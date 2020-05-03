Кабмин Азербайджана внес поправки в постановление в связи с социальными пособиями

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес поправки в постановление «Об утверждении «Правил оформления, рассмотрения и хранения документов и данных, представленных для назначения социальных пособий, стипендий и компенсаций»».

Как сообщает в воскресенье Trend, постановление в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Данный документ регулирует правила оформления, рассмотрения и хранения документов и данных, представленных для назначения городскими или районными отделами Государственного фонда социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения или центрами DOST социальных пособий (за исключением пожизненного пособия государственным служащим) лицам, не являющимся плательщиками социального страхования или не имеющим право на трудовую пенсию (за исключением случая, указанного в статье 14.4 закона Азербайджана «О трудовых пенсиях»), в том числе лицам, постоянно проживающим на территории Азербайджана, но при этом не имеющим гражданства, и иностранцам, стипендий Президента Азербайджана лицам отдельных категорий и компенсаций.

Обращения для назначения пособий, стипендий и компенсаций детям, не имеющим право на трудовую пенсию (за исключением случая, указанного в статье 14.4 закона Азербайджана «О трудовых пенсиях») за потерю главы семьи, несовершеннолетним детям с ограниченными физическими возможностями, лицам, потерявшим работоспособность в судебном порядке либо с ограниченной работоспособностью, детям лиц некоторых категорий, определенных Президентом Азербайджана, детям шехидов, инвалидов войны, инвалидов событий 20 Января, детям лиц, ставших инвалидами первой и второй группы либо погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, в том числе стоящим на диспансерном учете детям до 16 лет (детям, учащимся в очной форме в общеобразовательных учреждениях, до 18 лет) лиц, принимавших участие в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, представляются по территории проживания их родителей или других законных представителей (взявших на усыновление, опекунов, попечителей).

Отметим, что в статье 14.4 закона Азербайджана «О трудовых пенсиях» говорится, что если в соответствии со статьей 18.2 настоящего закона сумма, приходящаяся на каждого из детей, страховой части трудовой пенсии, рассчитанной за потерю главы семьи, меньше суммы пособия, определенного законом Азербайджана «О социальных пособиях» за потерю главы семьи, то каждый потерявший работоспособность член семьи вместо пенсии за потерю главы семьи получает право на получение социального пособия за потерю главы семьи. Статьей 18.2 закона Азербайджана «О трудовых пенсиях» определена сумма трудовой пенсии за потерю главы семьи.

(Текст: Турал Гараджаев)