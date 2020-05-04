Прошел брифинг с участием председателя правления Бактрансагентства в Оперативном штабе при Кабмине (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В Оперативном штабе при Кабинете министров проходит брифинг с участием председателя правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсала Керимли, сообщает в понедельник Trend.

В ходе брифинга он отвечает на вопросы журналистов по транспортной сфере в период пандемии коронавируса.