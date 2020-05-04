Вюсал Керимли: За период карантина в Баку автобусами были перевезены 20 млн. 652 тыс. пассажиров

БАКУ/Trend/ - За период особого карантинного режима в рамках борьбы с пандемией коронавируса в Баку автобусами были перевезены 20 миллионов 652 тысячи пассажиров.

Об этом на сегодняшнем брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

По его словам, после того, как была приостановлена работа метро экспресс-автобусами было перевезено 944 тысячи пассажиров: «Также начали работать 300 новых автобусов. В эксплуатацию были введены также 19-метровые автобусы. В общественном транспорте ежедневно проводятся дезинфекционные работы, водители снабжаются защитными средствами. Перевозчики постоянно информируются, в автобусах созданы прозрачные перегородки».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)