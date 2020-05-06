В Азербайджане для лечения коронавируса используются те же лекарства, что и в мире (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане для лечения коронавируса используют те же лекарства, что и в мире

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев, передает в среду Trend.

По его словам, для организации леченя используются все новшества.

«Руководство государства также не хочет продолжительного режима карантина. Это вызывает определенные трудности и с экономической точки зрения. Выход из карантина зависит от нас самих. Мы должны осознать ответственность, которая ложится на нас. В первую очередь следует пользоваться защитными средствами в общественном транспорте, часто мыть руки приходя с улицы, соблюдать социальную дистанцию. Ограничения в связи с выходом на улицу лиц старше 65 лет применены исключительно для охраны здоровья этих лиц», - подчеркнул Заур Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)