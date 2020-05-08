«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в Гарадагском районе (ФОТО)

БАКУ/Trend - «Norm Sement» продолжает оказывать поддержку одиноким, пожилым лицам и малообеспеченным семьям в поддержку борьбы с инфекцией COVID-19.

Профессиональная команда компании очередной раз мобилизовала усилия для акции помощи. Так, в течение действия особого карантинного режима по случаю начала священного месяца Рамадан 350 малообеспеченным семьям в Гарадагском районе, где расположен завод, была оказана продовольственная помощь с соблюдением социальной дистанции и правил личной гигиены.

Команда Norm постоянно усиленно трудится для того, чтобы поддержать лиц, нуждающихся в особой заботе, вместе пройти этот сложный период и победить вирус. Кроме этого, команда проводит среди людей работы просветительного и информационного характера в связи с инструкциями и рекомендациями Оперативного штаба.

Компания «Norm», также, призывает своих клиентов соблюдать правила во время особого карантинного режима, продолжает обеспечивать их гигиеническими и дезинфекционными средствами.