Бакинский метрополитен возобновляет деятельность с завтрашнего дня

БАКУ/Trend/ - В рамках поэтапного смягчения особого режима карантина, введенного в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса и с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, было принято решение о возобновлении деятельности Бакинского метрополитена с 06:00 девятого мая 2020 года.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В период пандемии Бакинский метрополитен должен осуществлять деятельность согласно требованиям и правилам Оперативного штаба, а также «Методическим указаниям по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте».

В то же время вход в метрополитен должен быть разрешен только лицам, вышедшим из дома, получив СМС-разрешение, прошедшим регистрацию на портале icaze.e-gov.az, имеющим при себе служебное удостоверение или разрешение с места работы.

Ношение масок и соблюдение социальной дистанции между пассажирами в поездах, а также на территории метрополитена обязательно.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)