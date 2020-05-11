В регионах Азербайджана наблюдались нестабильные погодные условия

БАКУ /Trend/ - Обнародованы фактические погодные условия на территории Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, до утренних часов 11 мая на территории Азербайджана наблюдались нестабильные погодные условия. В некоторых районах шли дожди, местами интенсивного характера, наблюдались грозы.

Количество выпавших осадков в Балакене составило 42 миллиметра (33 процента месячной нормы), в Загатале - 34 миллиметра (27 процентов месячной нормы), в Габале - 26 миллиметров (22 процента месячной нормы), в Огузе - 22 миллиметра (21 процент месячной нормы), в Сумгайыте, Маштаге, Бине - два миллиметра, в Баку - три миллиметра.

Порывы северо-западного ветра в Нафталане достигали 24 метров в секунду, в Нефтчале и Мингячевире - 20 метров в секунду, в Барде - 15 метров в секунду, в Сумгайыте - 28, на Нефтяных камнях - 23 метра в секунду, в Баку - 21 метр в секунду. Высота волн на Нефтяных камнях достигала 5,4 метра.

Температура воздуха была ниже климатической нормы на 3,5 градуса, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 14-16 градусов тепла, в низменных районах 15-20, в горных - до семи градусов тепла. В Нахчыванской АР температура воздуха составила 17-22 градуса тепла. Минимальная температура воздуха в горных районах составляла два-четыре градуса мороза.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)