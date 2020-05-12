В суды направлены 8 уголовных дел в отношении 13 должностных лиц Минтруда Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В обнародованном отчете министерства труда и социальной защиты населения за 2019 год указано, что материалы по 28 служебным расследованиям с выявленными признаками преступления представлены в Генпрокуратуру Азербайджана для дачи правовой оценки, сообщает во вторник Trend со ссылкой на генеральную прокуратуру.

На основании указанных материалов в Главном управлении Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией возбуждено 18 уголовных дел, по другим - составлены акты и приняты соответствующие меры согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства.

Завершено следствие и отправлены в суды 8 уголовных дел в отношении 13 должностных лиц ведомства, следствие по 10 уголовным делам продолжается.

Четырем фигурантам 2 уголовных дел вынесены приговоры, шесть уголовных дел в настоящее время находятся на стадии судопроизводства.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по возмещению государству нанесенного материального ущерба по указанным делам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)