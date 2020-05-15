Рамин Байрамлы: Распространение пандемии в Гяндже в определенной степени предотвращено

БАКУ /Trend/ - Благодаря противоэпидемическим мерам, проведенным в Гяндже, в определенной степени удалось предотвратить распространение пандемии коронавируса, но эти мероприятия должны быть продолжены.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, согласно ежедневным анализам, принимаются решение по смягчению или ужесточению карантинных мер.

Байрамлы отметил, что первый этап борьбы с пандемией в стране начался с выявления первого факта заражения: «В настоящее время мы на втором этапе борьбы с пандемией. С 27 апреля начался ряд мер по смягчению. К сожалению, в ряде территорий к правилам относятся безответственно. Коронавирус уже выявлен у 64 жителей Евлахского района., где также необходимо провести серьезные эпидемиологические меры».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)