Рамин Байрамлы: В Азербайджане могут быть введены новые ограничения в связи с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут быть введены новые ограничения в связи с коронавирусом.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Отметив, что введение ряда ограничений возможно в праздничные дни, Байрамлы подчеркнул, что последующие решения будут приняты на основании результатов показателей следующих 10-14 дней.

"Система СМС-разрешения отменена, но это не значит что мы возвращаемся к привычному образу жизни", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)