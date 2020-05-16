Завтра в Баку до 20 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 17 мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, вечером местами дожди. Ночью и утром кое-где туман, будет наблюдаться сильный северо-западный ветер, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 14-18, днем - 18-20 градусов тепла, в Баку ночью - 16-18, днем - 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 756 до 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70-80 процентов.

В частности, наблюдающиеся на территории полуострова и Баку погодные условия в целом будут неблагоприятны для метеочувствительных людей.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы, временами дожди. Местами они будут интенсивного характера, есть вероятность выпадения града. Ночью и утром ожидается туман. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью - 14-17, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью - 7-12, днем - 12-16 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)