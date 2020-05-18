Учителям в Азербайджане дается еще одна возможность заключения бессрочного контракта

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане кандидатам, которые не подтвердили свои электронные заявки в рамках конкурса по заключению бессрочного контракта, дается очередной шанс.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, эти лица, следуя инструкциям размещенным на их личных страницах, могут подтвердить свои заявки до 18:00 19 мая.

Отметим, что онлайн-собеседования в рамках конкурса по заключению бессрочного контракта с учителями, работающими в общеобразовательных учреждениях на основании срочного контракта, будут завершены 20 мая. За 10 дней, в течение которых продолжаются собеседования, в процессе приняли участие порядка тысячи кандидатов.

В собеседованиях, которые стартовали четвертого мая, на предварительном этапе приняли участие преподаватели, работающие на основании срочного контракта в общеобразовательных учреждениях Баку. С седьмого мая к собеседованиям присоединились преподаватели учебных заведений других регионов и городов страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)