Освобожден от должности военный прокурор Загатальского района
БАКУ /Trend/ - Освобожден от должности военный прокурор Загатальского района Мустафа Аскеров, сообщает во вторник Trend.
Приказ об этом подписал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
Исполнение обязанностей военного прокурора Загатальского района временно поручено заместителю военного прокурора района Сурхаю Гусейнову.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Седова)
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