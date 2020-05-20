В Азербайджане готовятся новые правила оценки знаний учащихся, недовольных результатом годового оценивания

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане готовятся новые правила по оценке знаний учащихся, недовольных результатом годового оценивания, сказал в среду Trend заместитель заведующего отделом по общему и дошкольному образованию минобразования Орхан Аббасов.

По его словам, в ближайшие 10 дней ожидается утверждение правил, после чего о них будет проинформирована общественность.

«В правилах будут ответы на все интересующие вопросы. Но сейчас рано говорить о том, в какой форме будет проводиться это оценивание», - добавил Аббасов.

Напомним, что в этом году в общеобразовательных учреждениях не планируется проводить малое (МСО) и большое (БСО) суммативное оценивание по второму полугодию. Годовые оценки будут поставлены по отметкам первого полугодия. Для учащихся, оставшихся недовольными этим оцениванием, в преддверии следующего учебного года учебное заведение организует повторное оценивание.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)