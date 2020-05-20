Вюсал Гусейнов: Срок проживания в Азербайджане мигрантов, не имеющих визы, продлен автоматически

БАКУ /Trend/ - Срок проживания в Азербайджане мигрантов, не имеющих визы, продлен автоматически.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает в среду Trend.

По его словам, срок проживания был продлен до 31 мая.

«Обычно мигранты должны обращаться для продления срока проживания в стране. Данный вопрос был решен, и срок проживания этих лиц, без обращения, был продлен на 60 дней. В мае этот срок истекает, и было принято новое решение о продлении срока проживания этих лиц, без обращения, до открытия границ. Затем их обращения будут рассмотрены, и приняты решения».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)