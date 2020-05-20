В Азербайджане сократилось число незаконных мигрантов в связи с прекращением трудовой деятельности

БАКУ /Trend/ - Число незаконных мигрантов уменьшилось в связи с прекращением трудовой деятельности в период пандемии.

Об этом на сегодняшнем онлайн-брифинге сказал глава Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов, сообщает в среду Trend.

"Несмотря на то, что у некоторых мигрантов истек срок проживания в стране, они не обратились за его продлением. Уменьшилось и число обращений по предоставлению разрешения на трудовую деятельность. Это может быть связано в периодом пандемии", - сказал Гусейнов

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)