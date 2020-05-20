Депортация граждан Азербайджана из-за рубежа приостановлена до открытия границ - миграционная служба

БАКУ /Trend/ - Депортация из зарубежных стран граждан Азербайджана, срок проживания которых там истек, приостановлена.

Об этом на сегодняшнем онлайн-брифинге сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает в среду Trend

По его словам, этот процесс приостановлен во всех странах в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, в том числе и в Азербайджане.

"Соответствующие решения об этом будут приняты после открытия границ", - сказал Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)