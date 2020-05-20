Генпрокуратура Азербайджана: Задержан экс-сотрудник минтруда и социальной защиты населения

БАКУ /Trend/ - Продолжаются расследования на основании информации о злоупотреблениях ряда должностных лиц, допущении ими противоправных действий, наносящих ущерб законным интересам граждан и государства, и бросающих тень на работу органов правительства в период, когда усилия всех государственных структур в Азербайджане мобилизованы на обеспечение защиты здоровья граждан, организацию работы по другим важным направлениям.

Как сообщили в среду Trend в Генеральной прокуратуре, жалоба гражданина о незаконных действиях экс-сотрудника Насиминского районного отдела Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Рамиза Сеидалиева была рассмотрена в Главное управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Рамиз Сеидалиев обманул гражданина, пообещав ему увеличить размер пенсии, пользуясь служебным положением, забрал у него пенсионную карту, и в период с 2013 по 2018 годы снял с карты в целом сумму в размере 83 тысячи манатов.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество в особо крупных размерах с использованием служебного положения) и 29, 178.3.2 (попытка мошенничества), Сеидалиева был привлечен к следствию по уголовному делу в качестве подозреваемого, и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по выявлению круга виновных лиц с полным и всесторонним расследованием всех противоправных случаев по этому делу продолжаются.

Лиц, которые столкнувшихся с подобными противозаконными деяниями просят связаться с Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре по телефону "161".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)