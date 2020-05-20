Минобразования Азербайджана: Правила по оцениванию знаний будут касаться и заочников

БАКУ/Trend/ - Правила, применяемые для студентов-очников в связи с оцениванием знаний, будут касаться и учащихся заочного отделения.

Об этом сказал завсектором отдела науки, высшего и среднего специального образования министерства образования Яшар Омаров, сообщает в среду Trend.

«Инструкции по вопросам, исходящим из новых правил Кабмина, уже отправлены в вузы», - сказал Омаров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)