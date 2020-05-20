"Служба ASAN" и "ASAN Kommunal" не будут работать в праздники

БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Рамазан и 28 Мая - Днем Республики Центры Службы “ASAN” и "ASAN Kommunal" 24-30 мая работать не будут, сообщает в среду Trend.

С 31 мая граждане, обращаясь в Центры посредством мобильного приложения "ASAN xidmət", на сайте www.asan.gov.az и через call-center "108", могут пользоваться соответствующими услугами, заранее заняв онлайн-очередь.

В Центрах "ASAN Kommunal" воскресенье - 31 мая - нерабочий день.

Отметим, что в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней меняются местами рабочий день 27 мая и выходной день 31 мая.

В рамках особого режима работы в период особого карантинного режима, 29 мая 2020 года, а также для работающих по графику шестидневной рабочей недели 23 и 30 мая становятся нерабочими днями.

Ввиду того, что праздник Рамазан приходится на 24 и 25 мая, а 24 мая – это воскресенье, 26 мая становится нерабочим днем. Таким образом восемь дней – с 23 мая по 30 мая включительно будут в Азербайджане нерабочими днями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)