В Азербайджане выплачена адресная соцпомощь за май

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения осуществило выплату адресной государственной соцпомощи за май, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

Средства были перечислены на счета представителей семей, получающих эту помощь.

Таким образом, в период карантина наряду с пенсиями, пособиями, стипендиями и компенсациями досрочно была выплачены и адресная государственная соцпомощь.

Отметим, что в настоящее время 83 тысячи семей (около 350 тысяч человек) ежемесячно получают адресную государственную соцпомощь, которая в среднем составляет 224 маната на каждую.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)