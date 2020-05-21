В текущем году в Азербайджане зарегистрировано более 12 тысяч браков
БАКУ/Trend/ - За первые три месяца этого года регистрационными отделами в Азербайджане было зарегистрировано 12 127 браков.
Об этом сообщили Trend в Государственном комитете статистики Азербайджана.
Число зарегистрированных случаев развода составило 3 823. На каждые 1 000 человек населения количество браков составило 4,9, а количество разводов - 1,5.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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