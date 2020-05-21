В Азербайджане в период карантина уменьшились случаи вырубки деревьев

БАКУ/Trend/ - По сравнению с прошлым периодом в Азербайджане в период карантина сократилась вырубка деревьев, сообщает в четверг Trend.

Об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

По его словам, за этот период в стране было выявлено три факта нарушения закона по вырубке деревьев: "Во время карантинного режима было зарегистрировано три случая вырубки деревьев. Как министерство, мы проинформировали правоохранительные органы об этих происшествиях. Например, одним из нарушителей оказался житель Лерика, получивший трехчасовое СМС-разрешение с целью выхода в магазин. Житель отправился в лес, расположенный в 10 километрах от его места жительства, пытаясь вырубить там деревья".

(Текст: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)