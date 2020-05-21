В рамках мониторинга Каспийского моря в ряде пунктов берутся пробы воды

БАКУ/Trend/ - В рамках мониторинга вод Каспийского моря в ряде пунктов берутся пробы воды.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, 1 июня будут готовы результаты анализов морской воды, взятой в Абшеронской зоне, о которых общественность будет проинформирована.

Министр добавил, что ограничения, введенные в период карантина, положительно сказались и на качестве прибрежных вод Каспия: "Последние мониторинги, проведенные в морских территориях Нардарана, Пиршаги, Бильгя, дают основание говорить, что загрязнение морской воды уменьшилось в связи с тем, что не работали прибрежные объекты общепита".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)