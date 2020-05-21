Мухтар Бабаев: Утилизированы медицинские отходы 50 медучреждений (версия 2)

(Первая версия 17:35)

БАКУ/Trend/ - С марта по настоящее время утилизировано свыше 2 кубометров опасных медицинских отходов, образовавшихся в 50 медучреждениях и временно выделенных для карантина отелях.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает в четверг Trend.

По словам министра, отходы были перевезены совместно с Агентством пищевой безопасности и сожжены в соответствующих сооружениях в Лянкяранском, Шамкирском и Губинском районах, а пепел почти в 40 кубометров, оставшийся после обезвреживания, был перевезен на полигон опасных отходов и утилизирован: «Эти работы продолжаются и сегодня. Для информации сообщу, что частные компании, специализирующиеся в республике в сфере перевозки и утилизации опасных отходов, активно помогали нам в проведении этих работ».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)