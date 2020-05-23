Стали известны результаты онлайн-собеседований учителей

БАКУ /Trend/ - Стали известны результаты онлайн-собеседований для заключения постоянных трудовых договоров с учителями, работающими в общеобразовательных учреждениях на основе срочных трудовых договоров, сообщили Trend в министерстве образования.

Согласно информации, 1035 из 1228 кандидатов успешно прошли собеседование и получили право быть назначенными в школы, где они работают на основе срочных трудовых договоров с 2020-2021 учебного года. Информация о результатах собеседования будет размещена ​​на персональные страницы кандидатов в ближайшие часы.

Отметим, что кандидаты, не принявшие участие в онлайн-собеседовании, имеют право принять участие в традиционном собеседовании в августе. В то же время, кандидаты, которые не смогли пройти на онлайн-этапе, будут иметь возможность подать апелляцию во время традиционных собеседований.