БАКУ /Trend/ - Карантинные учреждения в Азербайджане способны принять порядка 200-500 граждан в неделю.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он отметил, что не следует недооценивать роль карантинных учреждений.

"В эти учреждения командируется медперсонал, там работают врачи. Они привлекаются из обычных медучреждений, что означает увеличение их рабочей нагрузки. Все эти факторы указывают на то, что если число инфицированных перейдет определенный рубеж, то справиться с этим будет сложно", - сказал Байрамлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)