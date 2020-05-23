Завтра вечером в Баку прогнозируются дождь и сильный ветер

БАКУ/Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, днем преимущественно без осадков, однако вечером местами прогнозируется дождь, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром в отдельных местах туман, сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем - 17-19, в Баку ночью - 13-15, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-45 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами переменные грозовые дожди, местами сильные, ожидается град. Ночью и утром туман, западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью - 13-18, днем - 23-28, в горах ночью - 5-10, днем - 10-15 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове сильный северный ветер и температура заметно опустится, что будет неблагоприятно для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)