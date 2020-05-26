Волонтеры AFFA приняли участие в акциях Координационного центра волонтеров Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В акциях, проведенных Координационным центром волонтеров Азербайджана, активное участие приняли 200 волонтеров Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA).

Об этом во вторник сказал Trend завотделом организации детских и молодежных соревнований AFFA, координатор по работе с волонтерами Операционной группы игр "Евро-2020" в Баку Юсиф Велиев.

По его словам, до того, как начать кампанию поддержки пожилых людей волонтеры прошли специальный тренинг в составе структуры, освоили правила по соблюдению социальной дистанции в период карантина и другие: «Также волонтеры были ознакомлены с правилами, как обращаться с лицами старше 65 лет, как необходимо передавать продукты и прочим. В связи с карантинным режимом лицам этой категории было запрещено выходить из дома. После введения этих правил по поручению руководства AFFA был подготовлен список ветеранов футбола старше 65 лет. Сразу после этого ветеранам и одиноким лицам волонтеры Федерации стали оказывать помощь. В течение двух месяцев дважды в неделю этим лицам оказывалась продовольственная помощь на дому».

Велиев отметил, что в ответ на призывы Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой волонтерскими организациями и движениями, функционирующими в Азербайджане, был создан Координационный центр волонтеров. В акциях, проведенных Центром, активно участвовали 200 волонтеров AFFA (дополнительно в резерве - еще 800 волонтеров).

Завотделом добавил, что волонтеры AFFA трудятся с 2009 года, и за это время они принимали активное участие в организации игр: «Во время прошлогоднего Чемпионата Лиги Европы для участия обратилось 3 020 волонтеров, 1464 из которых активно участвовали в этих играх. По статистике УЕФА, число обратившихся волонтеров было рекордным. Участие столь большого числа волонтеров было зафиксировано впервые в истории УЕФА. Для участия в играх "Евро-2020", которые будут проведены в следующем году, обратились 6 972 волонтера».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)