В Азербайджане выявлено 165 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 78, скончались 2 человека — Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 165 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 78, скончались 2 человека, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Скончались два гражданина 1949 и 1957 годов рождения.
На сегодня в стране выявлено 4 568 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 2 897, скончались 54 человека.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 617 человек, из которых состояние 49 оценивается как тяжелое, 63 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 280 663 теста.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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