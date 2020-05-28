Организация "Волонтеры аграрного развития" собрала вокруг себя свыше 3 тысяч молодых людей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Организация "Волонтеры аграрного развития" оказала помощь 1200 семьям. Акция проведена в рамках проекта "Сельские дары", инициированного, исходя из принципа социальной ответственности в период карантина, с целью установления нуждающихся в помощи семей , оказания им психологической и материальной поддержки.

Об этом в четверг сказал Trend председатель организации Кямран Алиев.

По его словам, волонтеры организации приняли активное участие в противопандемических мероприятиях, а также приложили максимум усилий, чтобы оказать по профилю своей деятельности весомый вклад во всестороннее и устойчивое развитие страны в период особого режима карантина.

Организация «Волонтеры аграрного развития» имеет представительства по всей республике. Совместно с «Координационным центром волонтеров Азербайджана», объединившим 18 организаций и движений, включая «Волонтеров аграрного развития», реализованы многочисленные проекты, среди которых можно отметить «Сельские дары», «Обучающийся фермер», «Друг фермера», «Читай, делись», «Доброволец-сосед», «Доброволец-донор» и «Защитим друг друга».

Алиев сообщил, что в рамках проекта «Обучающийся фермер» среди фермеров были проведены опросы. После того, как были изучены направления, по которым фермеры нуждаются в обучении, с целью развития их навыков и знаний, специалисты структур министерства, а также научно-исследовательских институтов провели для фермеров онлайн-тренинги.

«В рамках проекта «Друг фермера» лицам старше 65 лет, занятым в сельском хозяйстве, были оказаны социальные услуги, помощь в связи со снабжением, оплатой коммунальных платежей, закупались товары ежедневного потребления. Среди них был проведен опрос в связи с текущими проблемами. Были подробно разъяснены детали в связи с финансами, правовыми аспектами, субсидиями, а также фермеры были подробно проинформированы с целью соблюдения очередности в связи со сбором урожая.

В рамках акции «Читай, делись», с целью организации эффективного досуга в период, когда люди оставались дома, свыше 100 молодых людей сняли короткие видеоролики о прочитанных книгах, поделившись краткими описаниями произведений и своими мнениями о книгах, агитировали на тему чтения книг. В рамках проекта «Доброволец-сосед» свыше 700 семьям оказаны социальные услуги. «Волонтеры аграрного развития» в рамках акции «Добровольный донор» сдали кровь в столице и региональных отделениях Банка крови», - сказал Кямран Алиев.

Он добавил, что в период особого карантина была запущена кампания «Защитим друг друга!», в рамках которой в связи со смягчением режима карантина в местах массового скопления граждан им разъяснялись правила по соблюдению социальной дистанции и поведения, с целью защиты здоровья людей.

Отметим, что организация «Волонтеры аграрного развития» действует с 11 июля 2018 года. Президент Ильхам Алиев 24 января 2019 года встретился с волонтерами организации. Ее деятельность охватывает 50 регионов по всей стране, и за короткий срок она смогла собрать вокруг себя свыше трех тысяч молодых людей. В направлении повышения кадрового потенциала аграрной сферы, просвещения фермеров, внедрения инноваций и привлечения молодежи реализованы 15 проектов республиканского масштаба.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)