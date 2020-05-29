Кабинет министров Азербайджана принял новое решение в связи с ношением медицинских масок

БАКУ/Trend/ - С целью недопущения массового распространения инфекции коронавируса нового вида COVID-19 на территории Азербайджана Кабинет министров принял новое решение в связи с ношением медицинских масок, передает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин.

С полным содержанием решения можно ознакомиться по ссылке.