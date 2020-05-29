В Азербайджане возобновляется деятельность крупных торговых центров и моллов

БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о смягчении ряда ограничений в рамках особого режима карантина с 00:00 31 мая 2020 года.

Как сообщили в пятницу Trend в Штабе, с 00:00 31 мая 2020 года возобновляется деятельность крупных торговых центров и моллов на территории страны за исключением деятельности детских и развлекательных центров, кинотеатров, объектов общепита.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)