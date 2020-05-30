Паспорт COVİD-19 может быть применен в Азербайджане после возобновления авиаперелетов
БАКУ/Trend/ - Паспорт COVİD-19 может быть применен в Азербайджане после возобновления авиаперелетов.
Об этом в субботу сказала Trend пресс-секретарь Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Равана Алиева.
По ее словам, вопрос применения в Азербайджане паспорта COVİD-19 будет обсужден после возобновления авиаперелетов.
"Пока еще рано говорить о внедрении этой системы. Пока что срок временного закрытия границ и приостановления международных авиаперелётов продлен до 15 июня. Общественность будет проинформирована о результатах обсуждений, проведенных в связи с паспортом COVİD-19",- сказала Алиева.
Отметим, что паспорт COVİD-19 - применяемая в международной практике система. Впервые ее внедрение в Европе предложил министр туризма Хорватии Гарри Капелли.
В паспорте COVİD-19 предусматривается отмечать результаты тестов на коронавирус, данные о том, когда было перенесено заболевание, а также соответствующую заметку о здоровье владельца паспорта.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)