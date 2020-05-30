Высота волн на Каспии достигла 4,5 метра
БАКУ /Trend/ - Распространена информация о фактической погоде на территории Азербайджана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
По информации на 16:00 30 мая северо-восточный ветер усиливался в Нефтчале до 20 м/с, в Тертере до 18 м/с, в Хачмазе до 16 м/с, в Баку, на Абшеронском полуострове и Сумгайыте до 28 м/с, на острове Гум до 26 м/с, в Маштаге до 25 м/с, в Бине до 23 м/с, на острове Чилов, в Пираллахи до 20 м/с, в Забрате до 18 м/с.
Согласно информации, полученной со станции на Нефтяных Камнях, высота волн достигла 4,5 метров.
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 257 новых случаев инфицирования, вылечились 202, скончались три человека – Оперативный штаб
Турал Гянджалиев выразил протест против «поздравительного письма» канадского депутата представителю т.н. "режима" в Нагорном Карабахе
Хикмет Бабаоглу: Указ Президента США в связи с социальными сетями - попытка упорядочить информационный хаос
Говорите, нет зараженных среди родных и знакомых? А среди них есть лауреаты Нобелевской премии? – народный артист Кязым Абдуллаев
TƏBİB и Baku Media Center подготовили очередной видеоролик в связи с "Методическими указаниями" (ВИДЕО)
Эльман Насиров: Решение Дональда Трампа в связи с привлечением к ответственности социальных сетей - правильный шаг
Я тоже не верил… Заразившийся коронавирусом азербайджанский актер и режиссер обратился к общественности
Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия (ВИДЕО, ФОТО)
Бахтияр Алиев: Поддержка вынужденных переселенцев в Азербайджане осуществляется последовательно и в плановом порядке
Афет Гасанова: Внимание и забота о вынужденных переселенцах — одно из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана
Турал Ганджалиев: Единственной угрозой для безопасности армянской общины Нагорного Карабаха является основанный на оккупации нынешний статус-кво