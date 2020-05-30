Высота волн на Каспии достигла 4,5 метра

БАКУ /Trend/ - Распространена информация о фактической погоде на территории Азербайджана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

По информации на 16:00 30 мая северо-восточный ветер усиливался в Нефтчале до 20 м/с, в Тертере до 18 м/с, в Хачмазе до 16 м/с, в Баку, на Абшеронском полуострове и Сумгайыте до 28 м/с, на острове Гум до 26 м/с, в Маштаге до 25 м/с, в Бине до 23 м/с, на острове Чилов, в Пираллахи до 20 м/с, в Забрате до 18 м/с.

Согласно информации, полученной со станции на Нефтяных Камнях, высота волн достигла 4,5 метров.