Айдын Мирзазаде: Несмотря на большую аудиторию соцсетей, у них есть и отрицательные черты

БАКУ/Trend/ - Несмотря на то, что социальные сети собрали большую аудиторию по всему миру, у них появились и отрицательные черты.

Об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде.

По его словам, негативные стороны социальных сетей вызывают беспокойство.

"Даже президент США недоволен этим фактом. Дональд Трамп уже предпринял определенные шаги в связи с соцсетями. Некоторые группы людей, умышленно распространяя лживую информацию, создают противостояние в обществе, выступая против гражданских ценностей незаконными способами. Президент США говорит, что в связи с этим возникли определенные проблемы. Когда предпринимаются меры в отношении подобных лиц, они начинают говорить об оказываемом на них давлении. Однако, в нынешних реалиях они чувствуют себя неприкосновенными", - сказал он.

Депутат отметил, что Азербайджан также получил как положительный, так и негативный опыт в этой области.

"Не только в нашей стране, но и за рубежом люди пытаются распространять ложь и клевету, создавать гражданское противостояние по поручению определенных групп, которые хорошо знают азербайджанский язык. Это недопустимо. Мы встречаем много таких случаев в азербайджанском сегменте социальных сетей. Клевета, ложь и выдумки стали инструментом в руках оппозиционных кругов. Считаю, что помимо сохранения ценности социальных сетей, которая становится неотъемлемой частью жизни людей, необходимо серьезно подумать о предотвращении подобных негативных действий. С этой точки зрения следует поддерживать решение Дональда Трампа", - отметил Мирзазаде.

(Автор: Самир Али. Редактор: Гюнель Зейналова)