В Азербайджане такси могут работать лишь при наличии знака отличия и прозрачных перегородок

БАКУ/Trend/ - Междугородними перевозками могут заниматься водители такси, имеющие знак отличия и установившие прозрачные перегородки, сказала в воскресенье Trend заведующая сектором по связям с общественностью Госслужбы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

По ее словам, соблюдающие эти правила будут работать безо всяких ограничений: «Напомню, что решением Оперативного штаба при Кабмине, ограничение в междугородних пассажироперевозках продлено до 15 июня. Несмотря на то, что использование общественного транспорта, автобусов в междугородних пассажироперевозках запрещено, Служба подготовила новые правила для перевозки граждан на работу на ближние расстояния. Согласно этим правилам, водители, имеющие знак отличия, должны установить прозрачные перегородки. Только эти водители могут осуществлять в стране пассажироперевозки на ближние расстояния».

Аллахъярова добавила, что на крыше этих автомобилей обязательно должен быть установлен знак такси.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)