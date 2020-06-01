Освобожден от должности прокурор Нефтчалинского района
БАКУ/Trend/ - Прокурор Нефтчалинского района освобожден от занимаемой должности.
Как сообщили в понедельник Trend в Генпрокуратуре, приказ в связи с этим подписал генеральный прокурор Кямран Алиев.
Согласно приказу, прокурор Нефтчалинского района Айдын Алиев освобожден от занимаемой должности.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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