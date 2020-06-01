В Азербайджане будет создана система онлайн-очередей для парикмахерских и салонов красоты

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) провело онлайн-встречу с субъектами предпринимательства, занятыми в сфере оказания парикмахерских услуг, и имеющими салоны красоты, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

На встрече обсуждались вопросы создания системы онлайн-очередей для парикмахерских и салонов красоты и возможности для ее внедрения.

Кроме того, в рамках онлайн-встречи представители Агентства обсудили вопросы соблюдения необходимых правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических требований в секторе услуг, в том числе, в парикмахерских и салонах красоты, создания необходимых условий для работников и клиентов, а также использования защитных средств (перчатки, медицинские маски, дезинфицирующие средства и прочее).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)