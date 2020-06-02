Сотрудники общеобразовательных учреждений Азербайджана будут работать по графикам, составленным директорами

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане 2-15 июня сотрудники общеобразовательных учреждений должны работать по графикам, составленным директорами этих заведений.

Об этом сказал сотрудник министерства образования Анар Мирзазаде, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в этот период в порядке, установленном директором общеобразовательного учреждения, и с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил к работе будут привлечены завучи по учебно-воспитательной части, классные руководители, и, при необходимости, учителя.

Мирзазаде подчеркнул, что работникам, на попечении которых находятся пожилые люди, а также тем, у которых есть дети до 7 лет, делаются уступки: "Исключением являются и работники старше 65 лет. Сотрудники, находящиеся в отдалении от общеобразовательного учреждения, также не привлекаются к этому процессу".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)