БАКУ/Trend/ - Сегодня в 12:41 по местному времени в Гахе произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает в среду Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Землетрясение было зафиксировано в 46 км к северо-западу от Шекинской сейсмостанции на территории Гаха.

Эпицентр находился на глубине 8 км.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)