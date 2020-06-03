В Гахе произошло землетрясение
БАКУ/Trend/ - Сегодня в 12:41 по местному времени в Гахе произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает в среду Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Землетрясение было зафиксировано в 46 км к северо-западу от Шекинской сейсмостанции на территории Гаха.
Эпицентр находился на глубине 8 км.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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