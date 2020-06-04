В Азербайджане будет приостановлена работа центров "Служба ASAN" и “ASAN Коммунал”

БАКУ /Trend/ - Согласно постановлению Кабинета министров о дополнительных мерах в связи с ужесточением особого режима карантина на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, деятельность центров "Служба ASAN" и “ASAN Коммунал” будет ограничена.

Как сообщает в четверг Trend, с 14:00 пятого июня по 09:00 восьмого июня 2020 года приостанавливается деятельность всех центров "Служба ASAN" и “ASAN Коммунал” в Баку, а также региональных центров "Служба ASAN" в Сумгайыте и Гяндже.

Получить готовые документы граждане смогут в последующие рабочие дни.

Напомним, что с 27 апреля прием граждан в центрах "Служба ASAN" и “ASAN Коммунал” осуществляется посредством предварительной электронной очереди через мобильное приложение "Служба ASAN", сайт www.asan.gov.az и по телефону "108".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)