Актуально возобновление внутренних авиарейсов в ближайшие дни — Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - Актуально возобновление внутренних авиарейсов в ближайшие дни

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в четверг Trend.

По его словам, в связи с этим составлены и утверждены методические указания.

"Что касается международных рейсов, то обсуждения в этой связи продолжаются. Думаю, мы может повременить с этим вопросом до первого июля", - добавил Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)