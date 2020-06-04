В Азербайджане от абитуриентов не требуется прохождение теста на коронавирус

БАКУ /Trend/ - В правилах TƏBİB в связи с экзаменами нет требования к абитуриентам о представлении результатов теста на коронавирус.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, передает в четверг Trend.

По ее словам, однако при входе на экзамен температура тела абитуриента может быть проверена.

"Мы готовы к обсуждениям на эту тему. Но мы не может говорить о том, какое решение примет Государственный экзаменационный центр. Будучи TƏBİB, мы готовы участвовать во всех обсуждениях", - сказала Гараева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)