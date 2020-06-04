В Азербайджане временно ограничивается деятельность региональных миграционных управлений

БАКУ /Trend/ - Руководствуясь постановлением и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, Государственная миграционная служба ограничивает деятельность Бакинского, Гянджинского и Лянкяранского региональных управлений с 14:00 пятого июня по 09:00 восьмого июня.

Как сообщили в четверг Trend в Службе, в указанный период обращения будут приниматься в электронном формате через официальный сайт Госслужбы либо мобильное приложение MİGAZ.

На сайте Службы граждане могут посредством онлайн-гида получать ответы на свои вопросы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)