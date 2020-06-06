Главное управление полиции Баку - На дорогах задерживаются водители, нарушающие режим карантина (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 00:00 вступило в силу постановление Оперативного штаба при Кабинете министров об ужесточении правил карантина в стране. За исключением сотрудников некоторых госструктур, деятельность которых разрешена, с ночных часов гражданам запрещено покидать места жительства и нахождения. Сотрудники госструктур, чья деятельность разрешена, могут передвигаться только на служебных автомобилях. Сотрудники органов внутренних дел ужесточили контроль за соблюдением правил с ночных часов, лица, перемещающиеся без разрешения, привлекается к ответственности.

Как сообщил в субботу Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев, с момента вступления в силу постановления Оперативного штаба сотрудники дорожной полиции задерживают на дорогах водителей, нарушивших требования режима карантина.

"Были установлены передвигающиеся без разрешения автомобили. Процесс продолжается и сейчас. Полицейские наряды привлекают к ответственности водителей, нарушающих правила карантина. Подробная информация об участниках дорожного движения, нарушивших требования режима карантина в течение суток будет представлена завтра", - сказал Кямран Алиев.

Он добавил, что наряду с нарушителями в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе, также находятся лица, которые пытаются пересечь полицейские посты на въездах и выездах этих территорий.

"Несмотря на запрет, некоторые участники движения пытались выехать в районы или въехать из регионов на вышеуказанные территории. Эти лица были задержаны полицейскими нарядами", - добавил Кямран Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)