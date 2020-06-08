В Бакинской высшей школе нефти начали работу первые Международные научные конференции студентов и молодых исследователей

Общество 8 июня 2020 16:31 (UTC+04:00)
В Бакинской высшей школе нефти начали работу первые Международные научные конференции студентов и молодых исследователей

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялось открытие первых Международных научных конференций студентов и молодых исследователей, проводимых в режиме онлайн.

В мероприятии принимают участие преподаватели и студенты БВШН, а также участники из порядка 100 университетов.

Первая конференция под названием «Химия и устойчивое развитие в химической инженерии» посвящена темам: «Экологические проблемы и биотехнология», «Нефтегазовые и нефтехимические процессы», «Прогрессивные материалы и полимеры».

Конференция была открыта вступительной речью ректора Бакинской высшей школы нефти Эльмара Гасымова.

Приветствуя участников, ректор отметил, что основной целью конференции, которая проводится ежегодно в Высшей Школе в течение восьми лет, является повышение интереса студентов к науке и научным исследованиям, а также обмен знаниями и опытом между ними в этой области.

Э. Гасымов подчеркнул, что студенческая научно-техническая конференция посвящена 97-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Посвящение конференции 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева является проявлением уважения к его личности как основателя современного Азербайджана и национальной нефтяной стратегии. Конференция этого года отличается по форме и масштабу от конференций, проводимых в предыдущие годы. Из-за стремительного распространения пандемии коронавируса COVID-19 по всему миру в этом году было невозможно организовать конференции в установленное время и в определенном формате. Однако, учитывая большое количество тезисов и статей, представленных студентами и исследователями, мы считаем, что онлайн-конференции будут продуктивными. В то же время, в этом году конференции впервые проводятся на международном уровне. Такие конференции предоставляют студентам уникальную возможность поделиться своими знаниями и опытом, а также привлекают внимание к социальной значимости научной деятельности», – сказал ректор.

Э. Гасымов также подчеркнул, что такие мероприятия важны с точки зрения обмена научными знаниями между студентами, информирования общественности о результатах исследований.

«Участие в таких конференциях не только позволяет студентам глубже изучить преподаваемые предметы, но и создает условия для расширения их мировоззрения и обогащения их знаний в научно-технической области», – добавил ректор.

Следует отметить, что наряду со студентами и молодыми исследователями из разных учебных заведений Азербайджана, тезисы на конференцию также представили их коллеги из таких стран, как Иран, Россия и Грузия.

С 8 по 11 июня пройдет конференция под названием «Бурение и возобновляемые источники энергии», а с 10 по 11 июня - «Автоматизация процессов и информационная безопасность». На этих конференциях пройдут обсуждения по ряду актуальных вопросов.

Конференции, которые продлятся до 11 июня, состоят из панельных сессий. В конце мероприятия будет проведена оценка подготовленных студентами докладов.

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