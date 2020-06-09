Оперативный штаб: Кому разрешено передвигаться на личных автомобилях в дни жесткого карантина

Общество 9 июня 2020 23:08 (UTC+04:00)
Оперативный штаб: Кому разрешено передвигаться на личных автомобилях в дни жесткого карантина

БАКУ /Trend/ - Лицам, деятельность которых разрешена в период жесткого карантина на этой неделе, смогут использовать личные автомобили.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов, передает во вторник Trend.

По его словам, личные автомобили также смогут использовать лица, которые намерены принять участие в похоронной церемонии близкого родственника.

"Помимо вышеуказанных лиц, всем остальным использование личного транспорта запрещено", - подытожил Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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